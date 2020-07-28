Кейптаун, , 15:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление ЮАР кредита в размере $4,3 млрд для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом передаёт BBC Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, ЮАР больше всего пострадала от пандемии в Африке. В стране выявили почти 450 000 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Репортеры отмечают, что страна впервые в истории получит кредит МВФ.

Министр финансов ЮАР Тито Мбовени заявил, что средства пойдут на восстановление экономики, а также на поддержку хрупкой системы общественного здравоохранения страны и помощь передовым медицинским работникам.

Недавно страна получила кредиты от Нового банка развития и Африканского банка развития на общую сумму почти 1,3 млрд долларов США.