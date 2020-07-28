Москва, , 15:00 — REGNUM В России была запущена первая линия крупнейшего в России комплекса по переработке отходов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июля заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезовна встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Была запущена в Подмосковье, в Коломенском районе, первая линия крупнейшего в России комплекса по переработке отходов. Перерабатывает 650 тыс. тонн бытовых отходов», — заявил Чемезов.

Это позволило закрыть скандально известный полигон «Воловичи» в районе Коломны площадью 22 гектара, указал он.

«Комплекс перерабатывает весь этот мусор, и 50% его мы повторно используем потом вновь уже в промышленности, либо на переработку отправляется — металл, стекло, древесина, пластик, бумага и так далее», — указал он.

«Даже продукты питания могут быть использованы повторно. Мы делаем из них технический грунт, который потом используется для выращивания газонов. Конечно, на них продукты питания не стоит выращивать, а вот для газонов вполне нормально», — отметил Чемезов.