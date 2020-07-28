Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Чтобы обжаловать требования надзорных органов, нужно иметь в штате собственного юриста, а это для большинства малых компаний — непозволительная роскошь, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 28 июля, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя высказывания премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее Мишустин заявил, что с августа 2020 года граждане и предприниматели смогут в досудебном порядке оспаривать решения надзорных органов через личный кабинет на портале госуслуг.

Читайте также: Мишустин объявил о начале эксперимента во всех регионах РФ

« Желание премьер-министра сделать всё возможное для улучшение инвестиционного климата понятно. Но предложенная инициатива не приведет к желаемому результату.

Для того, чтобы обжаловать требования надзорных органов, малому предпринимателю нужно иметь в штате собственного юриста. А это — непозволительная роскошь. До 30% обращений в нашу ассоциацию — это просьбы предпринимателей помочь отстоять свои законные права, которые они не могут отстоять сами в отсутствие высококвалифицированных юристов.