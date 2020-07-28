Ташкент, , 14:57 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана составил 255,2 трлн сумов ($25 млрд), что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Прирост ВВП на душу населения за отчетный период и вовсе сократился на 1,8%, до 7,4 млн сумов ($726) на человека. В структуре ВВП производство товаров составило 57%, услуг — 35%, налоги на продукты — 7,9%.

Напомним, согласно прогнозу Центрального банка Узбекистана, ВВП республики по итогам 2020 года вырастет на 1,5−2,5%. По итогам первой половины 2019 года рост экономики республики составил 6%.

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