Бишкек, , 14:56 — REGNUM Министерство иностранных дел и другими госорганы Киргизии уже ведут с зарубежными коллегами переговоры о возобновлении международных авиаперевозок. Об этом сегодня, 28 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам высокопоставленного чиновника, авиасообщение между странами будет вновь открыто, если в стране и в мире не ухудшится эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией.

Глава правительства отметил, что в первую очередь Киргизия намерена возобновить авиарейсы в Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.