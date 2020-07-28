Москва, , 14:50 — REGNUM Поправки Минфина РФ в Бюджетный кодекс, которые позволят перечислять в Пенсионный фонд России конфискованные средства, решают одну проблему, однако сразу же порождают другую — гораздо более серьёзную. Об этом заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент Наталья Залюбовская.

«Хочется сказать, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Мы пытаемся решить одну проблему, по сути, открывая возможность для возникновения другой проблемы — гораздо более мощной по своим последствиям. Проблемы с пенсионной реформой и Пенсионным фондом, безусловно, очевидны для всех: денег нет и непонятно, как они будут появляться в ближайшее время, а с учётом последствий пандемии наполнять фонд нужно. Сама по себе безобидная, казалось бы, поправка повлечёт за собой возникновение дополнительного правового основания, по которому деньги могут стекаться в Пенсионный фонд», — сказала Залюбовская.

Она не исключила, что «в этом нет ничего страшного, но если такого рода источник станет источником для формирования бюджета в Пенсионном фонде, то всем ведомствам будет дана команда «фас!» на то, что чем больше имущества и денежных средств вы изымете, тем проще будет формировать бюджет Пенсионного фонда»: «Данная поправка даст возможность изъятым имуществу и денежным средствам идти в Пенсионный фонд, но вопрос: что по неподтверждённым доходам? За какой период рассчитываются и каков будет порядок?»

Залюбовская отметила, что уход в безналичную систему оплаты будет фиксировать количество поступивших и потраченных средств, «если получать вы будете меньше, чем тратить, то может возникнуть вопрос: у вас зарплата в 50 тысяч, а вы приобрели имущество в два млн рублей — будьте добры, обоснуйте источник происхождения этих двух млн рублей»: «Задать этот вопрос можно будет каждому, но далеко не каждый сможет на него ответить. Главное, чтобы мы не подошли к национализации ради общего благого дела».

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