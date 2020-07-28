Махачкала, , 14:49 — REGNUM Строительство нового международного терминала в аэропорту Махачкалы планируется завершить осенью 2020 года. Обустройство пункта пропуска продлится до июня 2021 года, после чего состоится открытие терминала, сообщил на своей странице в Instagram председатель правительства Дагестана Артём Здунов.

Напомним, сдать в эксплуатацию новый терминал махачкалинского аэропорта общей площадью более 8 тыс. кв. м ранее планировалось к 1 июля 2020 года. Однако сроки пришлось перенести, в связи с тем что федеральные средства для устройства пункта пропуска были доведены только в этом году.

Новый терминал предполагает прием 150 пассажиров в час. Планируется, что с его открытием пропускная способность аэропорта вырастет почти вдвое, а также расширится география полетов. По словам Здунова, среди планируемых направлений Сочи, Минеральные Воды, Тюмень, Тель-Авив, Баку, Тегеран, Хайнань (провинция на юге Китая) и другие населенные пункты.

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