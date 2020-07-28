Москва, , 14:44 — REGNUM Консолидированная выручка «Яндекса» за второй квартал 2020 года сопоставима с показателем прошлого года. Она составила 41,4 млрд рублей по стандартам US GAAP, говорится в сообщении компании.

Показатель приведён без учёта «Яндекс.Маркета».

При этом скорректированная чистая прибыль «Яндекса» в втором квартале оказалась на 67% меньше, чем за тот же период в минувшем году. Она составила 1,9 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 8,5 млрд рублей, что на 35% меньше прошлогоднего значения.

В первом полугодии консолидированная выручка увеличилась на 12% — до 88,4 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 37% — до 7,1 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA за полугодие уменьшился на 14% — до 20,6 млрд рублей.

Впервые доля нерекламной выручки превысила 40% в общей структуре выручки. Во втором квартале выручка от продажи интернет-рекламы оказалась меньше на 15%, она составила 24,8 млрд рублей.

В сегменте «Такси» выручка увеличилась на 42% — до 12,5 млрд рублей. Доля этой выручки составила почти треть от общей.

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