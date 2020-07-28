Москва, , 14:43 — REGNUM «Ростех» в настоящее время производит уже около 3 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции лёгких. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июля заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезовна встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день производим 3 тыс. аппаратов, в 50 раз увеличилась производительность. Даже, по-моему, во время войны такого не было, чтобы увеличилась производительность в 50 раз», — заявил Чемезов.

По его словам, в начале года производилось всего 60 аппаратов в месяц.