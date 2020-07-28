Новосибирск, , 14:40 — REGNUM Спад в строительстве нового жилья усугубился пандемией коронавируса: неопределённость в доходах, длительное время неработающие МФЦ и другие структуры, участвующие в оформлении документов, существенно затормозили работу по регистрации сделок с недвижимостью. Однако пандемия не стала первоисточником проблем, считает доцент кафедры Экологической безопасности и управления природопользованием Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Ольга Тарасова.

Напомним, по данным Росстата, в России в I полугодии 2020 года введено 28 млн квадратных метров жилья, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Читайте также: Жилищное строительство в России в I полугодии сократилось на 11%

«Многолетнее снижение реальных доходов российских граждан стало причиной снижения платежеспособного спроса, а перевод работы застройщиков на проектное финансирование и работу по эскроу-счетам существенно сократил их реальное количество на рынке. При этом выиграли от коронавируса крупные застройщики, успевшие до начала эпидемии запустить реализацию своих строительных проектов, — отмечает эксперт. — Однако стоимость квадратного метра в новостройках практически не изменилась, и наоборот растёт по мере завершения строительства. Увеличению спроса на новостройки способствует снижение ставки ипотеки до 6,5%, общее снижение ставок по вкладам и предложения по введению налогообложения доходов от депозитов с суммы свыше 1 400 000 рублей».

По мнению Ольги Тарасовой, стимулировать развитие рынка строительной недвижимости можно в двух направлениях.

«Во-первых, необходимо продолжать финансовое стимулирование платежеспособного спроса, например, увеличение материнского капитала и его выдача уже на первого ребёнка даст возможность многим семьям рассмотреть вопрос об увеличении жилплощади с использованием капитала в качестве первоначального взноса. Продление действия ставки 6,5% по ипотеке после ноября 2020 года также поможет, так как большая часть новостроек покупается по ипотеке. Стимулом может стать и индексация налогового вычета по НДФЛ на приобретение жилья.

Вторым направлением должно быть стимулирование девелоперов через внедрение различных государственных программ. Например, реализуемые программы реновации в Москве и Казани хорошо зарекомендовали себя и дали существенный толчок развитию рынка новостроек. Москва в этой связи вообще показала уникальный рост строительства даже в эпидемиологический период.