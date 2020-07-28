Москва, , 14:38 — REGNUM Доля импортных вакцин в России сократилась до 17%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июля заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезовна встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Успехи показывает фармацевтическое направление. Удалось снизить долю импортных вакцин на российском рынке с 69% в 2015 году до 17%. Значительно», — заявил Чемезов.

Он также отметил, что на рынке медицинских изделий в России «Ростех» уже занимает 10%.

«Да, составляет 10%. Ведь раньше мы продукцию эту не выпускали, мы начали совсем недавно все это делать», — указал он.