Москва, , 14:42 — REGNUM Меры поддержки оказаны 120 московским компаниям, которые экспортируют свою продукцию за границу. Об этом 28 июля сообщил департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Отмечается, что на данный момент объём финансовой поддержки составляет почти 280 миллионов рублей. Также в сообщении приведены отрасли, где произошло наибольшее падение внешнеторговых поставок по сравнению с прошлым годом. Так, экспорт электроники и электротехники упал на 33%. Чуть меньше, на 32%, сократилась продажа за границу машин и оборудования. Экспорт транспортных средств и комплектующих обвалился на 21%.

По отдельным товарам специалисты фиксируют почти полное сокращение продаж. Например, почти полностью сократились продажи электродов, используемых в печах, консервированных продуктов из мяса домашней птицы, нешелушеного среднезерного риса, бромидов натрия и калия. Однако даже в условиях самоизоляции, закрытия границ и экономического кризиса в мире общий объем несырьевого неэнергетического экспорта по итогам первых пяти месяцев демонстрирует позитивную динамику по сравнению с предыдущим годом.

«Многие клиенты МЭЦ даже осваивают новые рынки и прямо сейчас находятся в стадии заключения экспортных контрактов», — сказано в сообщении.

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