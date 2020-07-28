Москва, , 14:35 — REGNUM Формулировка «денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России» и звучит, и выглядит, действительно, красиво и сильно. А, главное, социальный запрос на справедливость распределения национальных богатств будет однозначно удовлетворен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение Минфина РФ.

«Во-первых, сама формулировка «законность получения которых невозможно доказать» вступает в противоречие в антитезой «незаконность которых не удалось доказать» — то есть, по сути, с презумпцией невиновности.

Нет, я не пытаюсь сейчас защищать вороватых чиновников, набивших карманы народными деньгами, накупивших себе яхт и самолетов, а теперь не могущих объяснить, откуда все это взялось. Но, как мы все помним, доказательство вины подозреваемого — это забота стороны обвинения.

Отсутствие информации «откуда деньги» не является даже формальным поводом обвинять то или иное лицо в том, что они получены незаконно. Даже если они действительно украдены. В противном случае по данной статье можно будет отправить любого «неугодного», забывшего отчитаться о покупках.

Вторая проблема — кто, как и по каким критериям будет определять законность получения тех или иных средств. Как бы плохо мы ни относились к опыту западных стран, но именно они накопили огромную практику по выявлению незаконно полученного богатства.

В тех же США ситуация, если ваш годовой доход хоть немного разошелся с вашими расходами за год (у нас, как мы все помним, это рядовое явление), уже является поводом для начала детального расследования, не являются ли полученные доходы прямым следствием нарушения законов. Но не более того!

Именно — началом следственных действий. И лишь по окончании следствия, после выяснения реальной стоимости нанесенного ущерба и стоимости украденных активов, возможно обращение их в пользу государства.

Иными словами — сам по себе факт несоответствия уровня доходов и уровня расходов не является основанием для отчуждения собственности. Это однозначный повод для разбирательства, за которым уже может последовать соответствующее судебное решение. Но никак не ранее.

Так что, неплохая в целом идея, направленная на борьбу с коррупцией и снижение социального напряжения, вызванного критическим уровнем расслоения доходов в стране, наталкивается на целый ряд вполне обоснованных юридических препятствий, которые должны быть решены исключительно в правовом поле. В противном случае, благая идея может превратиться в дубину по борьбе с неугодными», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минфине РФ предложили конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.

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