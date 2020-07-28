Тбилиси, , 14:46 — REGNUM Руководство нефтегазовой компании Frontera Resources Georgia призвало власти Грузии вместо «неискренней пропаганды» перейти к диалогу. Данное заявление было распространено 28 июля.

В публикации от американской компании говорится, что в официальных сообщениях грузинской стороны приводятся не все факты двухсторонних отношений. В качестве примера приведено недавнее заявление правительства Грузии, что договор не будет разорван грузинской стороной с 27 июля, как это планировалось раньше.

Как отмечают в Frontera, после такого заявления в адрес компании было направлено официальное уведомление, что решение позволить работать американской фирме в Грузии временное, а потом соглашение будет расторгнуто.

«Мы снова призываем премьер-министра и его правительство прекратить заниматься этой преднамеренно вводящей в заблуждение, наносящей урон, неискренней пропагандой, а вместо этого вступить в откровенный диалог с общественностью, официальными лицами США, напрямую начать работать с нашей компанией», — говорится в заявлении Frontera.

В американской компании также назвали «захватом имущества» требование грузинской стороны вернуть земли, которые заняла Frontera.

Напомним, Frontera ведет разработку и поиск углеводородов в Грузии с 1996 года. За это время территория ее деятельности выросла примерно в 100 раз, но новых нефтяных или газовых скважин найдено не было. Грузинские власти стали судиться с американской компанией, требую вернуть занятые земли, и в международном арбитражном суде доказали свою правоту.

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