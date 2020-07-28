Стокгольм, , 16:25 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и ее экономических последствий, граждане Швеции совершают все больше покупок. Продажи в розничном секторе торговли за июнь 2020 года по сравнению с прошлым годом выросли на 3,5%. Об этом 28 июля со ссылкой на данные Статистического управления Швеции сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В статистике, представленной Статистическим управлением Швеции, прежде всего, речь идет о росте торговли товарами недлительного пользования (бытовую электронику, товары для досуга и строительства).

Однако, по мнению аналитика по розничным продажам Пер Андерссона из Исследовательского института розничной торговли, картина в розничном секторе выглядит весьма фрагментированно.

«С одной стороны, существуют такие отрасли, где почти всегда наблюдаются высокие показатели, например, продажи оборудования, спорт и электроника, рост которых составляет от 15 до 25%; с другой стороны, торговля одеждой теряет от 19 до 25%, так что розничная торговля представляет собой очень фрагментированную картину», — заявил Андерссон.