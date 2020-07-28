Москва, , 14:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что эксплуатация международного экспериментального термоядерного реактора ITER будет способствовать повышению качества жизни миллионов людей.

«Сегодня проект ITER вступает в решающий этап своей реализации. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, удалось сохранить бесперебойные темпы работ», — сказал Путин в своем приветствии участникам прошедшей во Франции церемонии по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора.

Как отметил российский лидер, уже в обозримой перспективе будет получен уникальный по своей мощности и безопасности источник энергии, эксплуатация которого будет способствовать решению задач устойчивого экономического развития и повышения качества жизни миллионов людей.

Как сообщало ИА REGNUM, физический пуск термоядерного реактора запланирован на декабрь 2025 года, а термоядерная мощность объекта составит 500 МВт. Это станет первой крупномасштабной попыткой продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта на основе экспериментального реактора можно будет строить установки в коммерческих целях — такое ноу-хау попадёт к странам — участницам проекта ITER, которые смогут рассчитывать на обладание дешёвым и при том практически неисчерпаемым источником энергии.

В проекте принимают участие в общей сложности 35 стран, среди которых 29 стран Евросоюза, а также Россия.

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