Москва, , 14:29 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает бесполезным снижение ключевой ставки ЦБ без блокировок финансовых спекуляций, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

«Люди от снижения ключевой ЦБ ставки потеряли, и они не вполне понимают, что теперь делать с деньгами. Их подталкивают инвестировать на фондовом рынке, заниматься валютными операциями: играть в игры, где они заведомо проиграют профессионалам. Это чревато новыми социальными потрясениями, по сравнению с которыми дефолт 1998 года покажется детской сказкой», — рассуждает Миронов в соцсетях.

Он также обратил внимание на опубликованное исследование «Росгосстрах банка» и НАФИ, согласно которому почти треть граждан РФ готова снять свои деньги с депозитов, если ставки по банковским вкладам продолжат падать.

«Исправить ситуацию можно только путем вмешательства государства, путем ограничения банковских наценок на ставку ЦБ и фактического запрета на финансовые спекуляции», — отметил депутат.