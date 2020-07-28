Киев, , 14:28 — REGNUM Реальное количество безработных на Украине, включая т.н. скрытую безработицу (то есть тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) составляет более 3 млн человек.

Об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве 28 июля экономический эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишин, представляя результаты соответствующего исследования.

Эксперт отметила, что без работы оказалось около 17% всей рабочей силы страны, что «довольно много».

Она также отметила, что одной из ключевых проблем оценки рынка труда на Украине является большая разница между оценкой безработицы государственными органами и экспертными организациями.

ИА REGNUM напоминает, что еще в середине июля в министерстве экономики Украины сообщили о стабилизации ситуации с безработицей, объяснив это тем, что количество безработных в стране четвертую неделю подряд не превышает отметку в 517 тыс. человек. Также ведомство отметило, что из общего количества 432,9 тыс. человек получают пособие по безработице.