Москва, , 14:27 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года средневзвешенная цена нового легкового авто в России составила 1 676 000 рублей. Об этом 28 июля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, в указанный период средневзвешенная стоимость новых легковых машин в РФ увеличилась на 8,9% по сравнению с январем-июнем 2019 года.

Аналитики агентства также отметили, что средневзвешенная стоимость иномарки за отчетный период составила 1 962 000 рублей (+9,1%), а машин отечественных брендов — 700 000 рублей (6,3%).

Средневзвешенную стоимость авто специалисты агентства рассчитывали исходя из средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и количества проданных по каждой модели авто с учетом модификаций.

Ранее стало известно, что цена нового седана Kia K5 в России будет составлять в комплектации Style 1 984 900 рублей.

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