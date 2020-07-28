Москва, , 14:25 — REGNUM Одна из причин того, что дистанционное обучение в РФ показало такой плохой результат состоит в том, что до этого в стране планомерно уничтожали те вузы, которые развивали эту форму образования, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что российская организация обучения на дому с использованием дистанционных технологий была признана наиболее успешной на международном уровне.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я удивлен. Нужно понять, где и кем было опубликовано то, что российское дистанционное образование признали одним из лучших. Кроме того, на мой взгляд, высказывания Кравцова мне кажутся нелогичными, потому что он, занимая должность главы Рособрнадзора, все предыдущие годы закрывал учебные заведения, которые развивали дистанционную форму образования. Поэтому и на сегодняшний день, на период пандемии и самоизоляции, мы оказались не в состоянии иметь какую-то собственную платформу, вроде Zoom, — сказал Володарский. — По моим сведениям, примерно 90% всех государственных учебных заведений в первые месяцы режима самоизоляции преподавали через WhatsApp. Отправляли задания, а потом получали их через этот мессенджер. Но это не дистанционное образование! Потом, уже позже, самостоятельно директора школ вышли на Zoom и получили возможность организовывать дистанционные занятия. И лишь единицы добрались до такой темы как Google-класс. В РФ могла бы быть своя такая программа, если бы в свое время не уничтожали вузы, которые занимались развитием дистанционного образования».

Как пояснил Володарский, все прекрасно понимают, что дистанционное образование в РФ провалилось и что школы оказались к нему не готовы.

«Но сейчас, вместо того чтобы провести работу над ошибками, мы начинаем хвалить то, что провалилось», — посетовал общественный омбудсмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин заявил, что одной из главных системных ошибок, допущенных российскими чиновниками от образования, стала перегрузка учителей.

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