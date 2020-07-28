Москва, , 14:24 — REGNUM Доля гражданской продукции, производимой «Ростехом», достигла 31,1%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июля заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Продолжает расти доля гражданской продукции, она уже сегодня составляет 31,1%, в абсолютных цифрах — составляет 550 млрд рублей», — заявил Чемезов.

«Рост выручки от реализации продукции гражданского назначения позволяет повысить, прежде всего, финансовую устойчивость нашего предприятия и уйти от прямой зависимости от гособоронзаказа», — подчеркнул он.

Растёт доля и медицинских изделий «Ростеха», которая «сегодня на рынке занимает порядка 10%», указал он, имея в виду внутренний российский рынок.

В то же время все контракты по гособоронзаказу корпорацией выполняются в срок — уровень исполнения в 2019 году составил 99,5%.

«Если в 2018 году у нас было 26 220 контрактов, то в 2019 году — 29 170 контрактов. То есть количество контрактов у нас значительно выросло, в том числе вырос и уровень исполнения контрактов», — указал Чемезов.