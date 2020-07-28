Москва, , 14:14 — REGNUM В 2019 году выручка госкорпорации «Ростех» выросла на 8%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июля заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезовна встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В 2019 году консолидированная выручка всех наших предприятий составила 1771 млрд — это почти на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Хочу отметить, что в эту сумму не вошли внутригрупповые обороты и выручка предприятий, где нет контрольного пакета акций у корпорации», — заявил Чемезов.

Также вырос показатель рентабельности по EBITDA и чистой прибыли, продолжил он.

«Он составил по EBITDA 20,2% и 17,9 — в позапрошлом году. Рентабельность по консолидированной чистой прибыли составила 10,1%, в 2018 году было 7,8%», — отметил Чемезов.