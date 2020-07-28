Москва, , 14:24 — REGNUM В случае второй волны коронавируса осенью 2020 года население России будет обеспечено средствами индивидуальной защиты. Об этом 28 июля заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Люди в масках на улице Дарья Драй © ИА REGNUM

Чиновник подчеркнул, что в России на данный момент создаётся резерв средств индивидуальной защиты, что позволит обеспечить ими население в течении нескольких месяцев. Кроме того, в России создано большое количество мощностей по производству медицинских масок.

«Я гарантирую, что у нас не будет проблем со средствами индивидуальной защиты. Если возникнут проблемы с вирусом, производство масок будет в достаточном объеме», — сказал Евтухов.

Также чиновник отметил, что на данный момент, после резкого скачка, спрос на средства индивидуальной защиты упал.

«Спрос на маски упал, потому что мы видим большое количество людей на улице, которые не соблюдают масочный режим», — отметил замглавы Минпромторга.

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