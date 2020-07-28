Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Власти пытаются решать две важные задачи, ликвидировать дефицит Пенсионного фонда и снижать социальное напряжение, но насколько уместен предложенный способ достичь двух этих целей одновременно — большой вопрос, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 28 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя инициативу Минфина.

Ранее в министерстве финансов предложили конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых они не могут доказать. По нынешним правилам в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но не сами средства.

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« По отдельности две цели министерства вполне понятны и, в общем, разумны. С одной стороны, есть дефицит Пенсионного фонда. С другой, надо гасить социальное напряжение, связанное в том числе с сомнительными способами обогащения. Но насколько разумно прямое соединение двух этих задач, неясно.