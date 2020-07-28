Кимры, Тверская область, , 14:08 — REGNUM Кластер по производству техники для геологоразведки может быть создан в Тверской области. С инициативой выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. 28 июля глава региона и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетили предприятие «Геосвип» в городе Кимры. На базе предприятия состоялось совещание, на котором обсуждался мер по снижению импортозависимости в отечественной полевой сейсморазведке, перспективы создания партнёрства отечественных компаний по созданию российского сейсморазведочного комплекса. В числе вопросов были затронуты механизмы господдержки этих инициатив со стороны правительства Тверской области и федерального центра.

«Мы со своей стороны как регион заинтересованы, чтобы у нас формировалась территория компетенций по данному геологоразведовательному направлению, с учётом спроса на российскую технику и того, что в регионе много предприятий, где можно реализовать серьёзные проекты. Сегодня это направление поддерживается президентом страны, федеральным правительством, мы тоже готовы со своей стороны активно участвовать. Мы готовы создать кластер по данному направлению», — сказал Игорь Руденя.

На совещании обсуждались и вопросы обеспечения предприятия заказами, налаживания новых кооперационных связей, возрождения Савеловского станкостроительного завода — поставщика «Геосвип».

"Тверская область уникальная. Здесь большое количество леса, промышленности. Для нас очень важно, чтобы будущее тверского региона было «зелёным», надёжным. Тверская область очень активно работает по национальному проекту «Экология». Уверен, что с таким активным губернатором мы все планы реализуем», — сказал Дмитрий Кобылкин.

Предприятие «Геосвип» входит в государственный холдинг «Росгеология». Здесь выпускают вибрационные источники сейсмических сигналов для нефтяной и газовой промышленности, которые успешно работают в различных геолого-климатических и поверхностных условиях как в России, так и за рубежом. Компанией произведено около 250 единиц виброисточников, разработано шесть различных модификаций. В настоящее время на предприятии изготавливают опытный образец сейсмического вибратора с цифровым управлением. Также ведётся разработка виброисточника на универсальном шасси с возможностью смены колес на гусеничные блоки в полевых условиях для повышения проходимости.

Игорь Руденя предложил провести первичные испытания новой техники и оборудования на территории Тверской области, которая имеет обширные природно-климатические условия, включая торфяники.