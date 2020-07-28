Кимры, Тверская область, 28 июля 2020, 14:08 — REGNUM Кластер по производству техники для геологоразведки может быть создан в Тверской области. С инициативой выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. 28 июля глава региона и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетили предприятие «Геосвип» в городе Кимры. На базе предприятия состоялось совещание, на котором обсуждался мер по снижению импортозависимости в отечественной полевой сейсморазведке, перспективы создания партнёрства отечественных компаний по созданию российского сейсморазведочного комплекса. В числе вопросов были затронуты механизмы господдержки этих инициатив со стороны правительства Тверской области и федерального центра.
На совещании обсуждались и вопросы обеспечения предприятия заказами, налаживания новых кооперационных связей, возрождения Савеловского станкостроительного завода — поставщика «Геосвип».
Предприятие «Геосвип» входит в государственный холдинг «Росгеология». Здесь выпускают вибрационные источники сейсмических сигналов для нефтяной и газовой промышленности, которые успешно работают в различных геолого-климатических и поверхностных условиях как в России, так и за рубежом. Компанией произведено около 250 единиц виброисточников, разработано шесть различных модификаций. В настоящее время на предприятии изготавливают опытный образец сейсмического вибратора с цифровым управлением. Также ведётся разработка виброисточника на универсальном шасси с возможностью смены колес на гусеничные блоки в полевых условиях для повышения проходимости.
Игорь Руденя предложил провести первичные испытания новой техники и оборудования на территории Тверской области, которая имеет обширные природно-климатические условия, включая торфяники.