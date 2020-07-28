Красноярск, , 14:05 — REGNUM Инспекторы министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края проверяют золотодобывающие предприятия.

Как сообщили ИА REGNUM 28 июля в министерстве, контрольно-надзорные мероприятия проходят в Каратузском, Курагинском, Манском, Мотыгинском, Партизанском и Северо-Енисейском районах.

Проверено более десяти предприятий. Все они работают с нарушениями экологического законодательства, сделали выводы в министерстве. Например, у предпринимателей нет разрешений на пользование водными объектами. Визуальный осмотр показал загрязнение ручьёв и рек, где ведутся работы. Отобраны пробы воды.

Часть проверенных предприятий работает без лицензий. Об этом известят Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Нарушителям грозит наказание вплоть до приостановки деятельности на срок до 90 суток. Также необходимо будет возместить нанесённый природным ресурсам ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в результате разрушения каскада дамб технологического водоёма золотодобывающей артели «Сисим» в Курагинском районе Красноярского края погибли 20 человек.

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