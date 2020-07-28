Чебоксары, , 13:51 — REGNUM В Чувашии «в ближайшее время» начнутся конкурсные процедуры по закупке троллейбусов, на что республике из федерального бюджета выделено более 1,17 млрд рублей. Данный вопрос стал основным на совещании в региональном правительстве с участием заместителя министра промышленности и торговли России Александра Морозова и врио главы Чувашии Олега Николаева.

В троллейбусном парке Чебоксар Cap.ru

Совещании с участием заместителя министра промышленности и торговли России Александра Морозова и врио главы Чувашии Олега Николаева Cap.ru

Всего будет закуплено 220 троллейбусов, в том числе в 2020 году — 68, из них 16 будут на автономном ходу. Транспорт получат Чебоксары и Новочебоксарск, в том числе в столице Чувашии новые троллейбусы планируется запустить на наиболее загруженных маршрутах: №№1, 4 и 18.

12 машин будут курсировать между двумя данными городами. В Минпромторге России ранее подчёркивали, что Чувашия стала вторым регионом после Крыма, где открыт межмуниципальный троллейбусный маршрут (Чебоксары — Новочебоксарск).

В целом на обновление парка общественного транспорта Чувашии из резервного фонда правительства России выделяется 1,172 млрд рублей. Конкурсные процедуры министерство транспорта республики планирует начать «в ближайшее время», сообщается в релизе властей. По их расчётам, это позволит муниципальным троллейбусным предприятиям Чебоксар и Новочебоксарска сократить на треть затраты на обслуживание.

Троллейбусное сообщение в Чебоксарах и Новочебоксарске организовано по 22 направлениям, ежедневно на линию выходят около 200 единиц транспорта, большая часть их которых эксплуатируется более 25 лет. Изношенность парка троллейбусов превышает 80%.

В троллейбусном парке Чебоксар Cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, федеральные средства выделяются Чувашии в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики, рассчитанной до 2024 года. Всего предусмотрено по 5 млрд рублей, при эффективной реализации регион может дополнительно получить ещё 5 млрд рублей.

Напомним, индивидуальные программы разработаны в десяти регионах, которые в 2019 году федеральными властями признаны наиболее депрессивными в части социально-экономической ситуации. Отметим, в Чувашии временное исполнение обязанностей руководителя республики возложено на Олега Николаева 29 января 2020 года.

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