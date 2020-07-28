Москва, , 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года. Об этом 28 июля заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт в том числе об объектах непродовольственной торговли и предприятиях потребительского рынка в целом. Сейчас предпринимаются попытки разработать правила, которые позволили бы им работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

«Мы рассчитываем, что по многим отраслям ситуация будет стабильная, если осенью не будет снова всплеска заболеваемости и введения ограничительных мер. Сейчас вырабатываются такие решения, которые бы позволили отраслям потребительского рынка работать и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования», — сказал Евтухов.

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