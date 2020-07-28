Хабаровск, , 13:41 — REGNUM Удручающее впечатление произвели на временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва состояние Комсомольска-на-Амуре и ход строительства ряда социальных объектов в городе. «Из того, что я за последнюю неделю по Комсомольску-на-Амуре увидел, — у меня просто волосы на голове шевелятся», — заявил он сегодня, 28 июля, в ходе встречи с депутатами Законодательного собрания края. «Ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты в том, что там происходит», — уверен Дегтярёв, он пообещал найти ответственных за происходящее.

Врио главы региона намерен разобраться, почему важные стройки и благоустройство города не ведутся. «Хабаровские компании с хабаровскими хозяевами набрали подрядов, и несколько строек там просто стоит. Вот это проблема, и это людям надо объяснять, и будем разбираться со всеми недобросовестными подрядчиками, чиновниками и теми, кто их, может быть, покрывает», — добавил Дегтярёв.