Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Американец из Калифорнии Дэн Смит выставил на продажу коллекционный Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 1969 года выпуска. Об этом сообщает Motor.ru.

Хозяин авто провёл реставрацию кузова. Кроме того, Смит модернизировал 250-сильный 6,3-литровый силовой агрегат V8. В движке были доработаны головки блока цилиндров, а также система впуска и выпуска.

Мотор сочетается с модернизированной 4-позиционной автоматической коробкой передач. Также владелец машины доработал рулевое управление и переднюю подвеску.

Что же касается салона, то он был обтянут кожей. Модель обзавелась новыми стёклами и стильными колесными дисками размером 15 дюймов.

Стоимость коллекционного авто продавец назовет только по запросу.

Ранее стало известно, что в американском штате Техас выставлен на продажу единственный в своем роде суперкар Ferrari SP30 2012 года производства.

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