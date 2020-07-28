Рим, , 13:31 — REGNUM По итогам 2020 года пассажиропоток аэропортом Италии снизится на 65% в сравнении с показателями 2019 года, с таким прогнозом выступили в профильной бизнес-ассоциации Assaeroporti во вторник, 28 июля.

Эксперты ассоциации отметили, что в июне 2020 года, после завершения режима общенационального карантина и открытия воздушного сообщения и границ страны, ситуация несколько улучшилась в сравнении с весенними месяцами.

В апреле число пассажиров в аэропортах страны было на 99,3% (то есть более чем в сто раз) меньше, чем в аналогичный период 2019 года, в мае снижение составило 98,7%, в июне — 94,2%.

По данным на 27 июля, в Италии умерли 35 112 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 5 (днем ранее — также на 5). Выздоровели 198 593 человека, за день этот показатель увеличился на 147 (днем ранее — на 126). Число подтвержденных носителей выросло на 170 (днем ранее — на 255). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 246 286. В настоящее время заражены 12 581 человека — на 16 больше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.