Бишкек, , 13:28 — REGNUM На лечение в больницах 464 835 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, фонд обязательного медстрахования Киргизии потратил 3 млрд 785 млн сомов (3 млрд 536 млн рублей). Об этом на брифинге заявил заместитель председателя ФОМС Акылбек Калыков.

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По его словам, всего в бюджете фонда предусмотрено 7 млрд 105 млн сомов (6 млрд 635 млн рублей) на оплату лечения в стационарах больных с подтвержденным диагнозом «COVID-19» в 2020 году.

Также глава фонда медстрахования уточнил, что ФОМС финансирует станции скорой помощи в столице Киргизии и в городе Оше, 99 стационаров, 30 центров общеврачебной практики, 49 поликлиник, 17 групп семейных врачей и 34 стоматологических клиники.