Ижевск, , 13:27 — REGNUM На территории Удмуртии сохраняются восемь неблагополучных пунктов по нозематозу пчёл. Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в разделе регионализация, Удмуртской Республике присвоен статус региона, неблагополучного по нозематозу пчёл, без зон исключения, сообщает территориальное управление ведомства по Кировской области и Удмуртии.

В частности, пять неблагополучных пунктов выявлены в Завьяловском районе, по одному — в Вавожском, Малопургинском и Глазовском районах.

На пасеке в селе Яжбахтино Киясовского района 24 июля завершились ограничительные мероприятия по нозематозу пчёл.

В ведомстве пояснили, что нозематоз — опасное инфекционное заболевание пчел, которое поражает пищеварительный тракт насекомого. Ущерб от распространения заболевания выражается в массовой гибели пчёл и снижении продуктивности ульев, но только в зимний период. Летом заболевание протекает чаще всего бессимптомно.

Как сообщало ИА REGNUM, на этом фоне в конце июня глава минсельхоза республики Ольга Абрамова отмечала, что министерство начало получать единичные сообщения от пчеловодов по поводу отравления пчел из-за возможной обработки полей пестицидами. По словам министра, каждое обращение берется на особый контроль, осуществляется выезд группы специалистов на пасеку для исследования фактов обращения. Также она подчеркнула, что не все пчеловоды республики хотят легализовать свои пасеки, получить так называемые паспорта здоровья. В настоящее время средний показатель паспортизации пасек в республике не превышает 9,5%. В конце августа в республике заработает информационный портал «Спаси пчелу», который станет дополнительной помощью пчеловодам в вопросах взаимодействия с сельхозпредприятиями.

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