Москва, , 13:25 — REGNUM Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Соглашение формирует основные правила торговли между государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербией, соответствующие нормам Всемирной торговой организации (ВТО), а также предусматривает дополнительную либерализацию торговли в отношении ограниченной номенклатуры товаров и в то же время с учетом развития мировой практики заключения соглашений о свободной торговле содержит новые современные положения.

В соглашении зафиксировано общее понимание о недопустимости применения нерыночных методик при расчете нормальной стоимости в рамках антидемпинговых расследований.

Соглашение предусматривает предсказуемый порядок взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами, а также содержит расширенный инструментарий административного сотрудничества между компетентными органами сторон (вплоть до выездных проверок), нацеленный на оперативное взаимодействие при рассмотрении спорных вопросов, а также на предотвращение возможных злоупотреблений при получении тарифных преференций в рамках соглашения.

Договоренности предусматривают возможность внедрения электронной системы сертификации происхождения товаров, которая предполагает отказ от необходимости представления при таможенном декларировании товаров сертификатов о происхождении товара на бумажном носителе.

Проект соглашения одобрен на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 21 июня 2019 г. Соглашение подписано 25 октября 2019 г. Москве.