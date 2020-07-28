Джакарта, , 13:20 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что рост экономики в мире достигнет 5,4% в 2021 году, сообщает Kompas.

«Глобальная экономическая ситуация развивается очень динамично, полна неопределенностей», — заявил президент Индонезии.

«Некоторые мировые финансовые институты также пересмотрели свои прогнозы относительно глобального экономического роста в 2020 году и оценок на 2021 год», — отметил глава государства.

«Даже МВФ прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 5,4%», — подчеркнул Джоко Видодо.

По словам президента, если прогноз окажется верным, то экономический рост Индонезии может превзойти его, потому что рост экономики всегда выше среднего мирового экономического роста.

«Индонезия может войти в группу с самым быстрым восстановлением экономики после Китая», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии подтвердили 102 051 случай заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

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