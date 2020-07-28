Москва, , 13:24 — REGNUM Цены на билеты в кино являются доступными для широких слоёв населения. Об этом 28 июля заявила президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос, почему кинотеатры не пошли на снижение цен, ведь ранее при помощи такой меры планировалось после режима самоизоляции привлечь больше посетителей, представитель сети кино театров сообщила, что действующие цены и так находятся на приемлемом уровне. При этом стоимость посещения кинотеатров не увеличивалась на протяжении нескольких лет, добавила она.

«Любое ценообразование находится на рассмотрении конкретной сети. У нас очень диверсифицированное предложение, есть скидки и цены на повторный прокат ниже среднерыночных. В принципе, если посмотреть на ценовое предложение, оно более чем доступное», — сказала Зинякова.