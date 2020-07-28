Ижевск, , 13:16 — REGNUM В Удмуртии начали прием заявок на участие вспециальной акселерационной программе для экспортноориентированных агропредприятий, которая стартует в сентябре текущего года. Проект реализуется при поддержке правительства республики, сообщает пресс-служба главы региона.

Фокус финального потока экспортного акселератора Made in Udmurtia — агроэкспорт, его участниками станут предприятия АПК республики, нацеленные на международную деятельность.

Участники программы пройдут трёхмесячный курс экспортного роста, далее в течение 12 месяцев предприятия получат сопровождение для достижения своих целей: удвоение экспортной выручки, выход на новые рынки сбыта, продвижение нового местного продукта на зарубежный рынок.

«Программа разработана Центром поддержки экспорта республики, учитывает специфику отрасли и поможет аграрному бизнесу за 15 месяцев выйти на новые рынки сбыта, сэкономить сотни тысяч долларов на ошибка», — отметил глава Корпорации развития республики Константин Сунцов. Он подчеркнул, что с участниками программы будут работать эксперты в области внешнеэкономической деятельности.

ИА REGNUM напоминает, с начала года объем экспорта продукции АПК Удмуртии вырос на 32% при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 10 июня, объем экспорта составил 1,85 млн долларов США. По словам главы минсельхоза республики Ольги Абрамовой, планируется, что по итогам года объем экспорта сельхозпродукции республики достигнет 5 млн долларов.

В 2019 году объем экспорта АПК в денежном выражении составил 2,7 млн долларов.