Москва, , 13:12 — REGNUM На внутреннем валютном рынке рубль возобновил ослабление против ведущих валют при нейтральном внешнем фоне и в преддверии завершения налогового периода, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара растет на 0,5%, тестируя рубеж в 72,00 руб. Курс евро — на фоне снижение EUR/USD вдвое медленнее, достигнув отметки в 84,35 руб.

В течение 29−30 июля можно ожидать их выхода на более высокие уровни. Единственным препятствием могут стать ожидания завтрашнего подведения итогов заседания ФРС в 21:00 по мск, что как правило, приводит к нейтральной динамике на мировых рынках.

Такое поведение характерно для участников рынка нефти и мировых рынков акций. Новости об испытаниях вакцины от компании Moderna в CША, а также представление республиканцами в Сенате США нового пакета стимулов в $1 трлн, который еще потребует согласование с демократами, удерживают от продаж.

В то же время новости о заражении коронавирусом приходят не очень радостные — помимо США, ЮАР и Латинской Америки, где эпидемиологическая ситуация остается непростой, «вторая волна» фактически началась в азиатских странах. Есть похожие риски и в Европе — в частности в Бельгии введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

Рост числа инфицированных может вызвать возврат карантина и замедлить темпы восстановления мировой экономики, хотя накануне заказы на товары длительного пользования в США носили оптимистичный характер и позволили помощнику Трампа по экономике Лоуренсу Кадлоу говорить о сохранении шансов на V-образное восстановление экономики.

Помимо коронавируса участников рынка может держать в напряжении ухудшение отношений между США и Китаем после закрытия консульств в Хьюстоне и Чэнду. В то же время сезон квартальных отчетов стал вызывать меньше тревоги, поскольку на этой неделе отчитываются технологические компании. На рынке энергоносителей, как и на рынках акций, во вторник наблюдается штиль с незначительными колебаниями вокруг $43,50 по марки Brent.

29 июля в России компании уплачивают налог на прибыль, накануне были закрыты обязательства по НДС. Налоговый фактор уже не оказывает влияние на динамику рубля против ведущих валют.

В то же время в ближайшее время можно ожидать конвертации дивидендов в доллары и евро, полученных зарубежными инвесторами на акции российских компаний, что может вернуть давление на нацвалюту.

Ослабление платежного баланса в предстоящие месяцы, возможное ужесточение США санкций, особенно в случае победы кандидата от демократов Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах, а также потенциальное ухудшение настроений на финансовых рынках заставляют с большим скепсисом оценивать перспективы укрепления рубля с текущих уровней в ближайшие недели-месяцы», — пояснил эксперт.

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