Москва, , 13:20 — REGNUM Большая часть 2020 года может быть убыточна для российской киноиндустрии. Об этом 28 июля заявила президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, из-за распространения коронавируса и режима самоизоляции для столичных кинотеатров убыточными могут стать 8,5 месяцев 2020 года.

«Экономика у нас такая. Убыток мы начали фиксировать еще в марте месяце. Уже тогда люди перестали ходить в кинотеатры, 8,5 из 12 месяцев будут в жесточайшем минусе. Нам важно, как мы будем заканчивать этот год и как мы выйдем в 2021 год», — сказала Зинякова.

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