Москва, , 13:19 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2020 года самую большую выручку в Е-сегменте российские дилеры получили с продажи Toyota Camry. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Camry обеспечила почти 50% выручки с продаж на рынке седанов Е-класса. Всего за указанный период в РФ было реализовано 8832 седана Toyota Camry на сумму в 16 млрд рублей.

На втором месте разместился Mercedes-Benz E-Класса. Такие авто разошлись тиражом в 1938 машин. За них дилеры получили 7,2 млрд рублей. Тройку лидеров списка замыкают BMW 5-Серии — 1827 проданных автомобилей (6,9 млрд рублей).

На четвёртом и пятом местах по доходности в Е — сегменте расположились соответственно Audi A6 (684 ед.; 2,3 млрд рублей) и Lexus ES (394 ед.; 1,2 млрд рублей).

Всего же за пять месяцев в России было продано машин Е-сегмента на сумму в 38,5 млрд рублей.

Напомним, по итогам января — мая текущего года самой доходной моделью А-сегмента на автомобильном рынке России стал городской автомобиль Kia Picanto. За отчётный период автодилеры выручили за эту модель в общей сложности 505 млн рублей.

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