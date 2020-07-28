Красногорск, , 12:53 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2020 года больше всего в Московской области было продано кроссоверов Hyundai Creta. Об этом 28 июля сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период в Подмосковье было куплено 1946 новых кроссоверов Hyundai Creta. Таким образом, за январь-май нынешнего года продажи модели снизились на 17% к прошлогоднему результату продаж.

На втором месте с результатом 1921 проданный автомобиль разместилась Kia Rio, что на 36% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris — 1273 экземпляра (-40%).

Четвертое и пятое места в модельном рейтинге заняли соответственно модели Lada Vesta (1175 ед.; — 29%) и Toyota RAV4 (1009 ед.; +24%).

Напомним, по итогам мая текущего года на авторынке Подмосковья было приобретено 1692 экземпляра новых машин сегмента SUV, что на 67% меньше, чем год назад.

Читайте также: Назван регион — лидер в РФ по перепродажам авто А-класса