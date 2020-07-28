Саратов, , 12:52 — REGNUM Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области. Об этом рассказал министр здравоохранения Олег Костин.

По его словам, нововведения позволят в разы улучшить качество оказания медицинской помощи. В регионе планируется создать единые медицинские центры. Это позволит оптимизировать работу учреждений и сократить расходы на административно-управленческий аппарат, так как на его содержание уходит до 35% от общего объема расходов системы здравоохранения. Например, в одной из поликлиник работают семь бухгалтеров, это недопустимо, отметил Костин. Планируемую сумму сэкономленных средств министр не озвучил, но продолжать работать в таком неизменном виде — наращивать кредиторскую задолженность.

Также, спикер сделал акцент на том, что сокращать медиков не станут. «Ни один врач, ни один фельдшер, ни одна медсестра не будут сокращены», — пообещал Олег Костин.

Масштабная реорганизация будет еще обсуждаться. Планируемый срок завершения программы модернизации — июль 2021 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, результат неэффективного управления медицинскими учреждениями Саратовской области или их неэффективные затраты требуют досконального разбирательства. В связи с этим в системе здравоохранения области пройдут масштабные проверки.

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