Москва, , 12:46 — REGNUM Цены на нефть 28 июля незначительно снижаются, однако с точки зрения техники ситуация никак не изменилась. Нефть марки Brent по-прежнему консолидируется в диапазоне $41−45 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Инвесторы опасаются, что ухудшение отношений США и КНР будет сдерживать восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, При этом стоит отметить, что падения нефтяных цен сдерживается ослаблением доллара США.

В фокусе внимания инвесторов на этой неделе — двухдневное заседание ФРС США. По итогам которого, как ожидается, ставка по федеральным фондам останется без изменений, а также американский регулятор подтвердит приверженность действующей мягкой кредитно-денежной политики.

В свою очередь 29 июля выйдут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от минэнерго США. Предварительные данные от API выйдут уже 28 июля. Данная статистика вполне может повлиять на динамику дневных торгов. Однако в целом диапазон цен не изменится.

Рост на нефтяном рынке может снова начаться после оглашения новых мер поддержки американской экономки. Однако предварительно их должен согласовать конгресс США.

Вероятно, это произойдет в ближайшем будущем. Такой оптимизм связан с тем, что Трампу выгодно демонстрировать реальные действия поддержки национальной экономики перед президентскими выборами в 2020 году», — пояснил эксперт.

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