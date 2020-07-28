Москва, , 12:47 — REGNUM Ситуация в сфере киноиндустрии в Москве остаётся тяжёлой. Об этом 28 июля заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин на пресс-конференции Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если говорить по экономике, то есть опасения, что для некоторых кинотеатров стоять закрытыми до конца года будет более рентабельно, чем открываться и работать. Потому что не везде торговые центры пошли на встречу», — сказал Березин.

По его словам, начало работы с 1 августа станет для столичных кинотеатров началом тяжелого периода, во время которого они будут вынуждены возвращать кинозрителей, выстраивать новые экономические отношения с сотрудниками и арендодателями.

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