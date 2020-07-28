Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону до конца 2020 года появится восемь пешеходных зон. На эти цели выделено свыше 221 млн рублей, сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко, передаёт ИА REGNUM.

«В этом году в нашем городе появятся восемь новых пешеходных зон, которые создаются в рамках проекта благоустройства Ростова. Стоимость выполнения реализуемых в 2020 году объектов благоустройства составляет более 221 миллиона рублей, выделенных из средств городского бюджета», — написал градоначальник в Instagram.

Сквер между улицами Большая Садовая и Социалистическая, а также пешеходная зона вдоль переулка Медного появятся к 1 сентября. Работы в парке 8 Марта, на Измайловском бульваре, Зелёном острове и улиц Металлургическая и Селиванова завершат к декабрю.

В 2021 году власти намерены благоустроить две пешеходные зоны — на улице Зорге и 40-летия Победы.