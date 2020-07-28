Чебоксары, , 12:40 — REGNUM Компания «Автодор» объявила восемь тендеров на строительство скоростной дороги М-12 Москва — Казань, в рамках которых предусмотрено восемь этапов строительства. Из них два касаются Чувашии. Соответствующее извещения опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Заказчиком выступает государственная компания «Российские автомобильные дороги». Всего предусмотрено восемь этапов, которые начинаются с Московской и Владимирской областей, далее маршрут пролегает через Нижегородскую область, Чувашию и Татарию.

Участки, по которым пройдёт трасса по территории Чувашии, включены в шестой и седьмой этапы строительства. Шестой этап (132 км) включает участок км 454 — км 586 (Нижегородская область, Чувашия).

«От пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки — Порецкое» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск — Ульяновск», — говорится, в частности, в документации.

Седьмой этап (77 км) включает участок км 586 — км 663 (Чувашия, Татария):

«От пересечения с автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск — Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск».

Начальная (максимальная) цена договора по шестому этапу определена в размере 69 290 072 360 рублей, в том числе 1 626 602 490 рублей предусмотрено на проведение проектно-изыскательских работ, в рамках седьмого этапа соответственно — 42 668 734 250 рублей и 978 197 420 рублей.

Общая стоимость выставленных на торги работ по восьми этапам составляет 507,3 млрд рублей. Работы планируется завершить к 30 июня 2024 года.

Ранее в министерстве транспорта Чувашии отмечали, что участок скоростной дороги М-12 в республике составит 94 км и пройдёт через шесть муниципалитетов: Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Канашский и Янтиковский районы.

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