Киев, , 12:35 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» намерены инициировать законопроект о создании определенных свободных экономических зон на базе шахтерских городов и шахтерских регионов Украины.

Об этом на пресс-конференции 28 июля заявил представитель политической силы, депутат Рады и глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратник Зеленского отметил, что данный законопроект должен ввести ряд льгот — например, для присоединения к электрическим и газовым сетям.

«Таким образом мы хотим стимулировать появление новых предприятий, нового бизнеса, новых рабочих мест. Именно в этом заключается правильная трансформация шахтерских регионов», — отметил Герус.

Напомним, что на брифинге 27 июля и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что правительство планирует провести «модернизацию» шахт в следующем году, но для этого сначала надо понимать, какие угольные предприятия необходимо вообще закрыть. По ее словам, министерство разрабатывает методологию, с помощью которой будет ранжировать шахты по их перспективности.

В феврале этого года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о проведенном аудите 34 государственных шахт.

«Те, которые теоретически еще могут конкурировать, правительство будет поддерживать. А те шахты, которые стали убыточными вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет, будут закрыты», — отметил тогда Гончарук.