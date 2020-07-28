Барнаул, , 12:34 — REGNUM Молочной отрасли Алтайского края в период жёстких карантинных мероприятий, связанных с мировой эпидемии коронавируса, стало только хуже: товарные остатки на складах выросли с 4 до 4,8 млрд рублей и достигли критического объема, сообщает сегодня, 28 июля, телеграм-канал agro_nomika:

Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко (фрагмент). 1868

«Профицит молока в регионе был еще до пандемии. Производство — 1,2 млн тонн в год. Потребление — 0,2 млн тонн. После ввода ограничений были закрыты школы, детские сады и другие учреждения. Из-за этого накопление остатков ускорилось.

Если не найти способ вывезти из региона молочку, губернатор Томенко встанет перед выбором: либо уничтожать излишки, либо раздавать их в качестве гуманитарной помощи жителям края. За чертой бедности — 17,6% жителей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу регионов по доходам населения — 2020, подготовленному ria.ru, Алтайский край признан одним из беднейших регионов. Он занял 70-е место из 85 возможных.

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