Мальмё, Швеция, , 12:47 — REGNUM Мальмё, третий по величине город Швеции, все больше отстает в финансовом отношении от остальной части страны. Причина ухудшающегося положения заключается в сокращающихся доходах жителей города, что в свою очередь объясняется высокими показателями проживающих иммигрантов и лиц молодых возрастов трудоспособного возраста. Об этом 27 сообщила газета Fria Tider.

Журналисты отмечают, что Мальмё «становится все беднее и беднее», так как реально располагаемые доходы горожан растут медленнее по сравнению с остальной Швецией. Однако особо подчеркивается, что речь уже идет вовсе не об уровне заработных плат в городе, а о снижающейся доле горожан, у которых вообще есть работа как источник заработка.

Главной причиной происходящего является возрастной состав населения. Так, среди горожан увеличивается доля лиц молодых возрастов. Напомним, что иногда это явление называют «молодежным навесом» (youth bulge). Другая демографическая тенденция заключается в увеличении доли лиц, имеющих «иностранное происхождение».

«Такое слабое развитие Мальмё в основном связано с изменениями в составе населения. Все больше и больше — молодых людей, и все больше и больше людей с иностранным происхождением. Это все — группы с низкой занятостью», — рассказал журналистам экономист Мартин Нурдин.