Киев, , 12:22 — REGNUM Уровень наполнения украинских газохранилищ уже сейчас превысил рекордный максимум 2019 г., говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза» от 28 июля.

Согласно источнику, 27 июля 2020 г. уровень наполнения украинских ПХГ достиг 21,8 млрд кубометров — именно таким был активный объем газа в подземных хранилищах прошлого года на конец сезона закачки в ноябре.

«Нафтогаз» подчеркивает, что нынешние показатели закачки газа являются рекордными для украинских ПХГ.

«Ожидается, что к началу сезона отбора украинские подземные газохранилища будут наполнены примерно на 25,5−26,5 млрд кубометров. При этом в 2020 г. максимальный уровень активного объема газа в ПХГ увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом», — подчеркнули в энергетической госкомпании.

В завершение «Нафтогаз» отмечает, что этот сезон закачки «станет самым продуктивным за всю историю украинских газохранилищ».

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге 27 июля и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что Украина уже сейчас полностью обеспечена топливным ресурсом к началу следующего отопительного сезона, причем как углем, так и газом.